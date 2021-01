L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla sfida fra Potenza e Palermo.

Tra cabala e numeri tristi, Boscaglia spera in un bagliore nel buio. «La squadra spesso si è espressa molto bene, a volte un po’ meno. A volte abbiamo creato tanto e ci hanno segnato nelle uniche occasioni concesse. Dobbiamo capire qual è l’equilibrio migliore, dobbiamo capire che qualche ripartenza ci possa stare e lavorare su situazioni di prevenzione non è facile – analizza il tecnico -. Poi, magari, difendiamo bene e produciamo poco, dunque dobbiamo trovare un equilibrio giusto per attaccare con tanti uomini e difendere sulle ripartenze. Non è facile, ci lavoriamo, ma questa è una squadra costruita per fare gioco e per avere il pallino del gioco in mano».





A centrocampo debutterà De Rose. In avanti spazio a Lucca con Kanoute e Valente.