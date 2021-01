L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’Europeo di calcio.

«Ho avuto garanzie dall’Uefa», rassicura il presidente federale Gravina «Nelle prossime settimane ci sarà uno scambio di riflessioni per permettere l’ingresso dei tifosi all’Olimpico».





«Mi auguro di poter convincere il Comitato Tecnico Scientifico non appena la pandemia allenterà la presa e aumenterà il numero dei vaccinati. 50 per cento di pubblico? Sicureremo punteremo a una cifra inferiore per rispettare tutte le norme di sicurezza».