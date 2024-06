Numeri da record per la Serie B. Balata: «Frutto di un lavoro straordinario»

Attraverso una nota ufficiale, la Lega Serie B ha pubblicato le dichiarazioni di Mauro Balata in merito ai numeri da record dell’ultima stagione:

“Media gol la più alta degli ultimi cinque anni (2,52), il minor numero (37%) di vittorie casalinghe nei cinque principali campionati europei, grande incertezza e risultati mai scontati. Mauro Balata si gode i dati record di questo campionato e il successo della post season che ha portato tantissimo pubblico sugli spalti: “Abbiamo il Penzo sold out – ha detto il presidente della Lega B a Sky e Dazn prima della gara -, ci sono stati oltre 184mila spettatori negli stadi in dieci partite, tre delle quali hanno superato i 30 mila. Stiamo registrando in tutta la stagione sportiva un’audience strepitosa. Questo significa che la Serie BKT è due tre anni che ha consolidato questo percorso di crescita. Questo è motivo di orgoglio e soddisfazione, è frutto di un lavoro straordinario, di una politica perseguita da tutte le società, basti pensare che siamo campionato di riferimento in Europa per capacità di essere imprevedibili e divertenti, come numero di giovani presenti nelle gare e anche come numero di presenze italiane, tantissime squadre quest’anno sono entrate in campo con undici italiani su undici, questo è significativo”. Il giovane che preferisco? “Ce ne sono tantissimi, farei torto a qualcuno se ne citassi uno o due soltanto. L’Under 21 ha convocato dodici giocatori che si sono affermati in B. Questo garantisce un futuro luminoso, se si continua a seguire questa linea politica, a tutto il calcio italiano”.