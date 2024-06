Finale Playoff Serie B: squalifica per Vazquez e due giocatori del Venezia. Le decisioni del Giudice Sportivo

Attraverso un comunicato ufficiale, il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni rivolte ai giocatori, in seguito alla finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Venezia e Cremonese:

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CANDELA Antonio (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

IDZES Jay Noah(Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

VAZQUEZ Franco Damian (Cremonese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

RAVANELLI Luca (Cremonese)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

SERNICOLA Leonardo (Cremonese)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

PICKEL Charles Mongind (Cremonese)

SVERKO Marin (Venezia).