Come confermato in esclusiva a “Europa Calcio“, Morris Pagniello – agente FIFA italo-australiano e in stretto contatto con diversi club di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti – sta lavorando per provare a portare Balotelli agli emiri dello Sharjah, dopo l’esperienza fallimentare di Brescia. Queste le sue parole: «L’idea di lavorare su questa pista è nata circa due settimane fa, quando sono rientrato a Dubai. Sono in contatto con Marcello D’Onofrio, avvocato di Balotelli. Mario è un campione, sono certo che negli Emirati può rilanciarsi dopo questa stagione molto difficile. Operazione di marketing? Questo è sicuramente un aspetto non da poco. Ma comunque se Balotelli venisse qui a dimostrare le sue qualità sarebbe una cosa fantastica per tutto il calcio mediorientale. Inoltre lo Sharjah il club più ambizioso degli Emirati, e la città si trova a soli 25 minuti da Dubai. Oltre allo Sharjah, per Balotelli sto trattando anche con lo Shabab Al-Ahli».