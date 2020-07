Aladino Valoti al Napoli. L’ex direttore sportivo del Palermo è ad un passo dal settore giovanile. Come riporta “Tuttomercatoweb.com”, per lui sarebbe pronto un contratto biennale. Una tappa importante per entrambi, per il Napoli per tornare protagonista anche con le giovanili e per Valoti l’opportunità di tornare in pista con un progetto ambizioso. Napoli-Valoti, a giorni il nero su bianco…