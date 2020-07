Intervistato dal quotidiano Il Tempo, il dottor Alberto Zangrillo conferma il suo ottimismo in merito all’andamento della pandemia di coronavirus nel nostro Paese, affermando come l’emergenza sia ormai finita da almeno due mesi. Il medico anestesista dell’ospedale San Raffaele di Milano ha infatti precisato come gli attuali morti per Covid siano in realtà decessi attribuibili ad altre patologie e solo secondariamente correlate al contagio da coronavirus. Basandosi su questo parametro, Zangrillo afferma: “È un mese che in Lombardia non si muore più di Covid. Ci interroghiamo tutti i giorni sul perché di questi dati di cui non abbiamo alcun riscontro nella pratica clinica giornaliera. Ci siamo informati presso gli organismi competenti ed abbiamo ricevuto la conferma. D’altro canto tutti sanno che in Italia l’eccesso di mortalità da SARS COV 2 è fortunatamente azzerato da due mesi. Concludendo: Attenzione, distanziamento massima prudenza, rispetto delle regole ma rispettiamo anche la Verità”.