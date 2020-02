La storia Instagram del difensore del Novara Andrea Sbraga ha creato grande scandalo. Nella storia in questione, successivamente rimossa, il giocatore elogiava Benito Mussolini definendolo un “grande statista lungimirante”, riferendosi alla situazione legata al Coronavirus. Sbraga ha inoltre citato una parte di un discorso del Duce “Nei prossimi decenni i cinesi invaderanno il mondo con prodotti a basso costo e le epidemie che coltivano al loro interno”. Il Presidente del Novara Marcello Cianci è intervenuto in merito alla situazione affermando: «Oggi alle 13 ci sarà una riunione con tutti i ragazzi. Per far emergere che se si ha un ruolo pubblico bisogna fare attenzione all’uso dei social e che non bisogna fare ironia su un fatto delicato come il coronavirus. Spiegheremo anche cosa è stato il Ventennio e inviteremo a leggere bene i libri di storia. Si tratta però di un’ingenuità da parte del ragazzo. Diremo che occorre rispettare tutti e che il citato statista (Mussolini) non è un esempio di rispetto».