L’Ado Den Haag, squadra olandese militante nel massimo campionato nazionale, non vince da un mese e tale rendimento ha contribuito all’attuale penultimo posto. A dare una scossa significativa ai giocatori e a tutto lo staff ci ha pensato un gruppo di tifosi che, durante un allenamento, ha fatto irruzione nel campo in modo del tutto pacifico facendo una vera e propria lezione di tattica alla squadra. Da comprendere se questa lezione darà i suoi frutti a livello di risultati. In alto la foto che ritrae i tifosi con la squadra.