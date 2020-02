Dopo la decisione, causa Coronavirus, di giocare la gara tra Juventus ed Inter a porte chiuse, molte sono state le lamentele da parte di coloro che avevano acquistato il biglietto della gara e che non potranno ricevere neanche il rimborso della somma spesa. La Juventus, a differenza dell’Inter che in occasione della gara contro il Ludogorets ha previsto il rimborso, non ha ancora dato chiare informazioni riguardo possibili rimborsi del biglietto acquistato. Particolarmente dure le accuse delle associazioni pro consumatori: «Abbiamo diffidato ieri la Juventus, intimandogli di rimborsare integralmente il singolo titolo di accesso e la quota parte dell’abbonamento. Se non lo farà scatteranno le azioni legali a tutela dei tifosi». Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori ha deciso così di diffidare la Juventus criticando la mancanza di un impegno preciso e concreto.