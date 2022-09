L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla Nazionale azzurra che rischia di finire in seconda fascia all’Europeo.

Campioni d’Europa e fuori dal Mondiale: questo purtroppo è un fatto. Ma i paradossi dell’Italia potrebbero non esaurirsi qui. La cosa “divertente” è che — pur detentori del trofeo sollevato a Wembley appena quindici mesi fa — potremmo ritrovarci in seconda fascia al sorteggio delle qualificazioni a Euro 2024. Possibile? Possibilissimo, visto che il “posto” assicurato non ce l’ha nessuno, tranne la Germania ospitante. E che tutto passa dalla Nations League, il torneo che qualcuno si ostina ancora a considerare inutile. Come no.

Regolamento Il sorteggio delle qualificazioni a Germania 2024 si svolgerà a Francoforte domenica 9 ottobre. In lizza 53 nazionali su 55. Una, la padrona di casa, farà da spettatrice. L’altra, la Russia, è fuori dai giochi per i ben noti motivi dell’invasione dell’Ucraina. Le 53 squadre saranno divise in 6 fasce. Nasceranno 10 gruppi: le prime 2 qualificate alla fase finale, 20 squadre in totale, alle quali aggiungere i tedeschi e altre 3 vincenti dei playoff per la fase finale a 24. Tutto chiaro. Ma il discorso più interessante riguarda la prima fascia: quali saranno le 10 teste di serie?

Prima fascia: Qui viene il bello. Le teste di serie saranno: le 4 vincenti dei gruppi di Nations; le 4 seconde; le 2 migliori terze. In questo momento la situazione è: Olanda, Danimarca, Spagna e Ungheria (prime); Portogallo, Belgio, Croazia e Germania (seconde); Italia e Austria (migliori terze). Al momento… La Germania, già alle finali, non viene presa in considerazione, quindi gli azzurri salirebbero automaticamente tra le seconde. Però ci sono ancora due partite e le classifiche possono essere stravolte. Per farla breve: Italia sicura testa di serie se arriva prima, seconda o terza (ma con la Germania davanti); se invece arriva terza (con la Germania quarta) deve essere una delle “migliori terze” per non finire in seconda fascia. Non parliamo del quarto posto che ci farebbe retrocedere nella Serie B di Nations. Prospettive: con due posti a disposizione non sarebbe un dramma (sportivo) finire in seconda fascia, ma i precedenti più recenti suggeriscono di non eccedere nell’ottimismo. Contro Inghilterra e Ungheria è in gioco anche l’Europeo.