L’ex ds del Palermo Renzo Castagnini è stato intervistato da “Radio Firenze Viola” parlando anche dell’arrivo di Baldini al Perugia.

Ecco le sue parole:

«Silvio è un fuoriclasse, ha qualcosa in più degli altri ed è un peccato che non possa avere un’altra occasione in Serie A. Prima che un allenatore di livello è un uomo di livello. Andrà a Perugia e ribalterà le cose, non ha paura di niente e penso vorrà subito andare in Serie A».