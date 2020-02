Non ha pace la madre di Zaniolo, Francesca Costa, i ladri infatti le hanno smontato la macchina nella notte per rubare la carrozzeria interna. Lei ha voluto ironizzare sul suo profilo Instagram con una storia, scrivendo: ” Meno male che ci si ama, fosse il contrario mi dovrei far spiegare qualche passaggio. Buona giornata a voi che non perdete il vizio di farci delle gradite sorprese”. Di seguito la storia su Instagram: