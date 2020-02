«E’ un giocatore forte tecnicamente che nella stagione dell’esordio in serie A dimostrò di poter giocare a quel livello. Poi alla Fiorentina, per via di un infortunio, perse continuità ma oggi ha davanti un’occasione importante per tornare a far vedere quello che mostrò in quelle dieci gare in A». Queste le parole del centrocampista del Cesena, Francesco Ardizzone, rilasciate ai microfoni di “Pianeta Bianconero” in merito all’acquisto di Simone Lo Faso, da parte della formazione romagnola.