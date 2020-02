Dal 2020 arriverà il segnale 5g che permetterà di migliorare le prestazioni delle tv, molti italiani potrebbero ritrovarsi senza segnale e potrebbero essere costretti a cambiare apparecchio televisivo. Secondo quanto riporta “Calciomercato.it” ,la sottosegreteria del Ministero dello Sviluppo Economico, Mirella Luzzi, ha comunicato che ci sarà un bonus per gli italiani che dovranno cambiare tv, il bonus partirà dal prossimo mese di dicembre, “in seguito alla pubblicazione del decreto MiSE – MEF, previsto in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni”. A disposizione degli italiani ci sono, per il momento, 151 milioni di euro, ma la volontà è quella di incrementare ancora questa cifra per aumentare il numero di persone che potranno usufruirne. Come fare per usufruire del bonus TV? Al momento, i beneficiari del contributo dovranno essere residenti sul territorio italiano e appartenere alla prima e seconda fascia dell’ISEE (Indicatore situazione economica equivalente). Le soglie ISEE sono pari a 10.632,94 e 21.265,87 euro. Il contributo dovrebbe pari a 50 euro alle famiglie che rientrano nei paletti imposti, sarà fruibile fino alla fine del 2022 e con ogni probabilità il bonus verrà scalato direttamente al momento dell’acquisto dal rivenditore dell’apparecchio televisivo. Il bonus sarà fruibile dal 18 dicembre 2019 per acquistare apparecchi televisivi di nuova generazione. Cosa cambia con la modifica del segnale televisivo? Dal settembre 2021 tutte le emittenti dovranno utilizzare l’Mpeg-4, mentre entro il 30 giugno 2022 dovranno passare al nuovo digitale terrestre. Si avrà, così, una maggiore qualità dell’immagine con programmi sempre in HD e in 4K, mentre verrà testata la tecnologia in 8K. Con questo passaggio non sarà più possibile vedere il digitale terrestre vecchio.