Il Napoli fino all’ultimo ha provato a piazzare Amin Younes, esterno offensivo, che non ha trovato tanto spazio nella società partenopea. Secondo quanto riporta “Calcioweb.eu” il giocatore è stato proposto a Torino, Sampdoria e Genoa, ma il tedesco ha rifiutato tutte le proposte. Gli azzurri adesso cercheranno di piazzarlo in qualche mercato estero, ma l’atteggiamento di Younes non è di certo piaciuto ai vertici della società campana. La società come presa di posizione lo ha escluso sia dalla lista Champions che dalla lista Serie A.