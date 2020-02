La situazione si fa sempre più critica in casa Catania, il club rossoazzurro non sta attraversando un bel periodo a livello societario. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione, con l’ amministratore delegato dimissionario etneo, Pietro Lo Monaco, che ieri è intervenuto a Sportitalia. Comprate il Catania, fate presto. Questo quanto detto da lui nell’ultimo giorno di mercato, quando è arrivato a Milano per cercare qualche acquisto che potesse perfezionare la rosa di Lucarelli. Ma l’obiettivo principale era cedere: «Stiamo cercando di scaricarci di qualche contratto oneroso. Avevamo concluso l’accordo col Livorno per Rizzo(centrocampista, ndr), ma il ragazzo ha rifiutato il trasferimento, dicendo che sta meglio a Catania. Guarda caso qualcuno si lamenta, altri, invece, vogliono rimanere a Catania a tutti i costi». Lo Monaco, ha poi chiuso la cessione di due giovani interessanti . « Oltre a Carboni, passato all’Inter (è il figlio dell’ex mediano Ezequiel, che ha giocato in A e che adesso allena le giovanili, ndr),abbiamo chiuso il passaggio di Distefano alla Lazio, una buona operazione, frutto del bel lavoro del nostro settore giovanile». Per quanto riguarda il futuro della società etnea, Lo Monaco ha scoperto le carte: «Futuro?L’ho detto a più riprese ed è testimoniato dagli atti. Io sono al Catania solo perché in questo momento non c’è nessuno che possa portare avanti le cose. Io sono dimissionario in tutte le mie cariche, però è anche vero che sono rimasto solo a reggere la baracca, cerco di andare avanti, di fare il meglio possibile,anzi dico che chi ha un minimo interesse per la società si faccia avanti e anche in fretta».