Il San Tommaso ha chiuso il suo calciomercato con un’operazione in uscita, la squadra campana ha infatti ceduto Piotr Branicki. Di seguito il comunicato pubblicato dalla società campana:

“L’A.C.D. San Tommaso Calcio comunica che in data odierna, in ottemperanza all’art. 9 del Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori, ha provveduto ad effettuare le comunicazioni richieste dall’Ufficio Tesseramento Centrale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ai fini dell’emissione del Certificato Trasferimento Internazionale richiesto dalla Federazione Maltese, per conto del club Hamrun Spartans F.C., società professionistica che ha recentemente tesserato il calciatore Branicki Piotr”.