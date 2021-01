Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è ancora fuori per l’infortunio alla spalla. Il giocatore nigeriano inoltre è risultato positivo al Coronavirus, cosa che complica ancora di più il suo rientro.

Secondo quanto riporta “Fanpage.it”, passeranno ancora tante settimane prima del rientro dell’attaccante partenopeo. Di solito da un infortunio del genere si recupera in 60 giorni, ma a quanto pare l’attaccante nigeriano potrebbe essere operato. Infatti il dottor Russo, luminare dell’Ortopedia ha spiegato che con l’operazione il giocatore potrebbe rientrare dopo 3-4 mesi, fino a 6 mesi per la riabilitazione. Una bella gatta da pelare per tutto il Napoli, insomma.