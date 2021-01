Ancora criticità per il Pronto Soccorso dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo, che al momento risulta aperto solo per i codici rossi. Secondo quanto riporta “Ilsicilia.it”, il pronto soccorso nei giorni scorsi è stato un vero e proprio focolaio di Coronavirus con vari contagiati, ragion per cui al momento possono entrare solamente i codici rossi, in maniera tale da permettere un’ottima sanificazione dei locali.