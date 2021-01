In Veneto si contano 2.134 nuovi positivi al Coronavirus e 166 morti nelle ultime 24 ore. L’incidenza dei casi comunicata dalla Regione nel bollettino del 12 gennaio è del 4,05%. Nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari, sia quelli rapidi (per un totale di 52.671 tamponi effettuati), mentre finora l’Istituto superiore di sanità ha preso in considerazione solo i primi a livello nazionale. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia tocca così quota 289.835, quello dei decessi arriva a 7.593. I ricoverati attuali sono 3.419, di cui 391 in terapia intensiva (+2) e 3.028 in area non critica (+34).