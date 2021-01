L’emergenza Coronavirus preoccupa l’Italia, adesso il ministro della Salute Roberto Speranza, potrebbe pensare al piano b. Secondo quanto riporta “Tpi.it”, ci potrebbero essere 100 giorni di zona rossa per tutto il territorio italiano per scongiurare la terza ondata. I dati sono sempre più negativi e l’unico modo per non incorrere nella terza ondata e fare una campagna di vaccinazione tranquilla sarebbe questa.