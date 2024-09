Napoli-Palermo, Dionisi: «Henry e Brunori? Non escludo in futuro di farli giocare insieme»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Coppa Italia contro il Napoli.

Ecco le sue parole:

«Henry e Brunori hanno caratteristiche diverse. Sono giocatori evoluti e bisogna lavorare in base alle loro qualità. Tomas, per caratteristiche, gioca spalle alla porta, mentre Matteo gioca fronte alla porta. Quindi, in base alla partita e alla settimana, la scelta può propendere per l’uno o per l’altro, ma non sarà mai definitiva. Non escludo in futuro di farli giocare insieme, è nella mia volontà, ma attualmente non rientra nell’equilibrio della squadra».

