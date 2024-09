Napoli-Palermo, Dionisi: «Nel futuro c’è l’obiettivo di giocare gare come quella di giovedì»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Coppa Italia contro il Napoli.

Ecco le sue parole:

Gara contro il Napoli può essere un premio alla rinascita?

«Non prevedo il futuro. Il passato è scritto, il futuro è da scrivere. Ho scelto questa realtà per costruirlo insieme. Nel futuro c’è l’obiettivo di giocare partite come quella di dopodomani con più continuità. Capisco che ci sia la voglia e l’ambizione di arrivare sempre più in alto, ed è un desiderio condiviso da tutti. Non sempre, però, si riesce subito. Se riusciremo a essere costruttivi quando gli altri non lo sono, allora sì che costruiremo una strada in discesa. Giocheranno due squadre con un livello diverso, ma nel calcio non si può mai dire…».

Che Napoli si aspetta?

«Forte. Le mie ultime esperienze lì non sono state positive. Sarà bello conoscere Conte e giocarci contro. Il risultato non è scritto, possiamo influenzarlo. Ad oggi non so come giocheranno. Credo stiano lavorando di più con l’altro sistema di gioco, ma noi prepareremo la partita cercando di essere squadra il più possibile».