Napoli-Palermo, Dionisi: «A centrocampo abbiamo giocatori forti. Verre sta recuperando»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Coppa Italia contro il Napoli.

Ecco le sue parole:

Preoccupato per gli infortuni a centrocampo? «Verre sta recuperando, è uno di quelli che vedo vicino al rientro in squadra. Blin è un calciatore importante e tornerà ad esserlo, ma non in tempi brevi. Non sono preoccupato, queste sono opportunità per chi è disponibile. Siamo un ottimo gruppo per la categoria. Dobbiamo crescere come squadra e trovare un equilibrio, le qualità individuali ci sono. A centrocampo abbiamo giocatori forti che avranno occasioni per dimostrare il loro valore. Sono convinto di avere un centrocampo di livello. Forse non abbiamo ancora trovato quell’equilibrio che ci permetta di giocare in un certo modo. Gomes ha preso una botta, ma Claudio al momento è recuperato».

Chi può fare il regista? «Abbiamo giocatori duttili in quel ruolo. Ormai le squadre marcano i centrocampisti a uomo, ma noi abbiamo più dinamismo e un centrocampo mobile. Proveremo altre soluzioni. Finora, da play ha giocato Claudio. Filippo Ranocchia ha qualità importanti e deve dimostrare di poter interpretare quel ruolo, che secondo me è nelle sue corde».