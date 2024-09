Napoli-Palermo, Dionisi: «Vogliamo fare bella figura, possiamo metterli in difficoltà»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Coppa Italia contro il Napoli.

Ecco le sue parole:

«Come si approccia un avversario di questo tipo? Sicuramente giochiamo contro una squadra di altissimo livello di A. Affrontiamo una squadra che lotterà per il vertice. Vogliamo fare bella figura, siamo giustamente sfavoriti ma possiamo costruirci delle possibilità. Possiamo metterli in difficoltà, ma ovviamente sarà difficile. Stiamo preparando la gara per affrontarla, ovvio che qualcuno che ha giocato sabato non inizierà dall’inizio. Le partite si organizzano sia dall’inizio che durante. Ci saranno cambiamenti ma non stravolgimenti. Recuperi? C’è sempre un po’ di margine. Alcuni stanno già facendo parte dell’allenamento con la squadra. Questi giorni ci serviranno per capire se potranno esserci per Napoli o per la prossima. Sicuramente qualcuno di questi sarà disponibile, ma ora non so dire».