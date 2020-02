Dries Mertens, attaccante del Napoli, come riportato da “Fanpage.it”, è stato avvistato, insieme ad altri due uomini, in una zona centrale di Roma: a pochi passi dallo studio legale che assiste la Roma nella delicata trattativa per il passaggio di consegne tra Pallotta e Friedkin. A pochi passi ci sono però anche gli uffici della Filmauro: la società cinematografica di Aurelio De Laurentiis, spesso utilizzata dal patron per discutere i dettagli contrattuali dei suoi giocatori. Per la nuova Roma potrebbe essere il primo grande colpo della campagna acquisti estiva. Ciò nonostante non è da escludere che ‘Ciro’ (come viene chiamato l’attaccante dai tifosi napoletani) abbia approfittato del giorno libero per parlare con il presidente proprio del famoso rinnovo del suo contratto: già sul tavolo di De Laurentiis da diverso tempo. Il Napoli gli ha proposto un biennale alla stessa cifra che guadagna ora (4,2 milioni a stagione), lui avrebbe chiesto un anno in più di contratto e un bonus di 5 milioni da incassare al momento della firma. Ricordiamo che Dries è a sole due reti di distanza dal record di goal con la maglia partenopea, detenuto da Marek Hamsik. La trattativa è in corso e i colpi di scena potrebbero essere dietro l’angolo. Anche quello di un addio di Mertens e di un suo trasferimento nella Capitale. Rimangono vigili sui possibili sviluppi della situazione anche l’Inter e il Monaco.