Tomas Kupisz, difensore del Trapani, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della prossima sfida contro la Salernitana: «Sarà una partita difficile, loro si trovano in zona play off e sono una squadra forte. So come giocano, conosco diversi giocatori che giocano lì e dovremo cercare la vittoria a tutti i costi. La Salernitana è molto organizzata, con quel sistema di gioco stanno facendo molto bene».