Il Renzo Barbera da sabato aprirà le porte agli Esports, i cosiddetti giochi elettronici. Secondo quanto riporta “IlSicilia.it” il Barbera sarà l’undicesima tappa dell’evento “LND e-sport road show”, ci saranno 8 team a contendersi la qualificazione per le fasi finali di Bolzano. Il torneo sarà incentrato sul videogioco, Fifa, le squadre saranno suddivise in due gironi da 4 e si scontreranno in team composti da due giocatori, in partite della durata di 6 minuti ciascuna. I player non devono essere necessariamente siciliani, ma devono essere tesserati presso un team isolano appartenente alla LND. I team utilizzeranno la squadra della Nazionale Italiana, l’evento inoltre terminerà nel primo pomeriggio e l’ingresso allo stadio sarà completamente gratuito.