Napoli indiavolato, ecco il ‘Traoré bis’ | De Laurentiis fa un regalo alla piazza

Altro colpo in arrivo per i campioni d’Italia in carica, che sembrano intenzionati a fare sul serio in questo mercato di gennaio per rinforzare al meglio la rosa.

Il Napoli, o meglio i suo presidente Aurelio De Laurentiis, sembra aver capito l’errore commesso la scorsa estate, quando dopo aver vinto lo scudetto si è concesso il lusso di non rinforzare quasi per niente la rosa. I risultati infatti si sono visti, e ad oggi la squadra campana ha disputato una pessima stagione.

Ecco perché in questa sessione di mercato di gennaio il club partenopeo sta operando parecchio. Dopo aver ceduto Eljif Elmas al Lipsia per 25 milioni di euro infatti i campioni d’Italia in carica hanno acquistato Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana per circa 3 milioni e Ngonge dal Verona, e sono ormai ai dettagli per l’arrivo di Hamed Junior Traoré dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto.

Ma il patron azzurro sembra non volersi fermare qui, e sembra intenzionato a far approdare a Castelvolturno un altro giocatore sempre con le stesse modalità in cui sta per essere preso proprio l’ex centrocampista del Sassuolo. Un grande regalo dunque per il tecnico Walter Mazzarri e soprattutto per i tifosi, che in questo modo possono sperare quantomeno di ottenere un piazzamento europeo a fine stagione.

Altro colpo per gli azzurri

Nelle ultime ore si è parlato parecchio della possibilità che il Napoli provi a prendere un altro centrocampista, e il nome che è saltato fuori è quello di Orel Mangala. Il belga classe 1998 ha disputato una buona prima parte di stagione al Nottingham Forrest, ma l’arrivo sulla panchina del club del nuovo tecnico Nuno Espirito Santo sembra averlo un po’ escluso dai titolari.

Per questa ragione dunque il 25enne sarebbe intenzionato a lasciare la sua squadra attuale, e ad approfittarne potrebbe esserci proprio il club di Aurelio De Laurentiis.

Concorrenza di una rivale sul belga

L’idea del Napoli sarebbe quella di mettere a segno un affare in stile Traoré, ovvero in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro. Ipotesi che nemmeno il Nottingham Forrest disprezzerebbe del tutto.

Il club partenopeo però deve fare attenzione alla concorrenza della Juventus, che da tempo è alla ricerca di un centrocampista e, visti i termini dell’affare, sta lavorando per soffiare il calciatore agli azzurri.