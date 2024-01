Il Milan lo scarta, i bianconeri lo accolgono | Niente rinnovo e addio forzato

Grande colpo di mercato per il club bianconero, che si assicura un calciatore proveniente dal Diavolo, su cui la società rossonera ha deciso di non puntare più.

La stagione del Milan non è andata come previsto, almeno dopo la prima metà. Gli obiettivi principali dei rossoneri erano due: provare a vincere lo scudetto e superare il girone di Champions League. Entrambi però fin qui sono risultati fallimentari. In campionato il duo composto da Inter e Juventus corre troppo veloce e ha quasi seminato il Diavolo, mentre per quanto riguarda la coppa dalle grandi orecchie un gruppo durissimo ha permesso agli uomini di Stefano Pioli di piazzarsi solo al terzo posto.

Anche per questa ragione dunque in questa sessione invernale di calciomercato la società milanese era molto decisa a regalare degli innesti al proprio allenatore. Fin qui sono arrivati Gabbia al centro della difesa, richiamato dopo il breve prestito al Villareal a causa dell’emergenza nella retroguardia, e Terracciano dal Verona sulle corsie arretrate. Ma nel frattempo il club lavora per altri innesti, su tutti Buongiorno del Torino.

Ciò nonostante però Moncada si è messo anche all’opera per smaltire alcuni elementi che non fanno più parte del progetto. Dopo l’addio di Krunic, passato al Fenerbahce, un altro calciatore rossonero è in procinto di lasciare il Milan, trasferendosi a sorpresa nel club bianconero, deciso a dargli una grande chance.

Grande colpo per i bianconeri

Stando a quanto riportato ultimamente dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’Ascoli è ad un passo dall’acquisto di Devis Vasquez, portiere colombiano del Milan.

L’estremo difensore classe 1998 al momento si trova in prestito allo Sheffield Wednesday, club della Championship inglese, dove però ha giocato poco e niente, non offrendo il miglior apporto possibile alla squadra. Di conseguenza il 25enne è a caccia di riscatto, e il club bianconero potrebbe decidere di affidargli i guantoni per i prossimi mesi, offrendogli così una grande occasione.

Vasquez, una meteora a Milanello

Nel gennaio scorso il Milan a sorpresa acquistò per circa 500 mila euro dal Guaranì il portiere colombiano, con la speranza che si trattasse di un futuro crack.

In rossonero però il ragazzo non ha mai trovato spazio, e in estate è stato ceduto in prestito per dimostrare il suo valore. Fallita la chance in Inghilterra però il club milanese sembra non voler puntare su di lui, tanto che il contratto in scadenza a giugno non verrà rinnovato.