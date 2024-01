Inter, tutti i piani sono saltati: sta firmando con i rivali | Notte fonda sul mercato

Un mercato che fatica a decollare quello dell’Inter. L’obiettivo principale sta firmando con la rivale: saltano i piani.

Il calciatore alla fine ha deciso di firmare per la rivale. A Giuseppe Marotta stavolta non riesce il colpo, e l’Inter dovrà cercare sul mercato un’alternativa. In casa nerazzurra si erano fatte insistenti le voci di un suo approdo, ma anche il calciatore aveva dimostrato apertura per la destinazione. Un affare che poi si è arenato anche per la controproposta arrivata da un’altra società, che si è aggiudicata il giocatore.

In queste ore è già atteso l’arrivo del nuovo acquisto, pronto a firmare entro al fine della settimana il suo nuovo contratto, mentre l’Inter si metterà sulle tracce di un nuovo profilo. Secondo quanto si apprende Marotta avrebbe intenzione di rinforzare la squadra, ma potrebbe attendere la giusta occasione in estate.

Il tempo, del resto, stringe con la finestra di mercato di gennaio che sta pian piano chiudendosi. Rimangono meno di due settimane per concludere tutte le trattative e non è detto che l’Inter possa fare in tempo. Decisiva, per la trattativa, sarebbe stata la volontà del giocatore, che all’offerta del club nerazzurro ha scelto un’altra destinazione che gli permetterà subito di essere protagonista.

Tiago Djalo sceglie la Juventus: atteso a Torino

E’ atteso nelle prossime ore Tiago Djalo a Torino. Attorno al giovane difensore centrale c’è grande entusiasmo, soprattutto per le modalità con cui arriverà a vestire bianconero. Il portoghese infatti è stato soffiato dalla Juventus all’Inter, squadra con cui ormai aveva raggiunto un accordo. L’ormai ex Lille infatti aveva mostrato la sua volontà a vestire nerazzurro, gradendo l’interessamento dell’Inter anche durante i mesi di infortunio.

Ma decisiva è stata la formula proposta dalla Juventus. Il giocatore infatti andrà in scadenza con il Lille a giugno, e tra i piani dell’Inter c’era quello di acquistarlo a gennaio e girarlo in prestito, prima di abbracciarlo in estate.

La mossa decisiva della Juventus per Djalo

Per convincere Djalo a vestire bianconero dunque, pare sia stata decisiva la proposta dei dirigenti della Juventus di promettergli un ruolo da protagonista sin da subito. L’Inter, che voleva invece acquistarlo e mandarlo in prestito, avrebbe preferito accoglierlo a giugno (probabilmente anche considerando le sue condizioni fisiche).

Così sarebbe stata decisiva la volontà del portoghese, che ha preferito provare a inserirsi nel club già da subito, senza dovere aspettare altri sei mesi per raggiungere i nuovi compagni.