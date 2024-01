Ciao nerazzurri, a fine anno raggiungo la Premier | Storia d’amore durata un anno

L’avventura in nerazzurro per il calciatore finisce dopo appena una stagione. Arriva la chiamata dalla Premier League.

Gol, assist e importanti prestazioni sorprendenti. Una scintilla scoccata, quella tra l’attaccante e i nerazzurri, subito fin dall’inizio della nuova avventura, anche se le strade del club e del calciatore potrebbero già essere destinate a separarsi. La finestra di mercato invernale infatti ha lasciato spazio a incontri e sondaggi da parte dei club inglesi, che hanno visto in lui uno dei possibili colpi da mettere a segno.

Titolare ormai inamovibile e catalizzatore del gioco offensivo, il giovane non è passato in osservato in Premier League – con tanti estimatori in Italia compresa la Juventus -. Anche il Barcellona pare si sia informato in questi giorni con la società per discutere di una possibile cessione, ma il suo futuro sembra destinato ad essere in Inghilterra.

Competere con la potenza economica dei club della Premier League in questo momento storico è quasi impossibile, non solo per le società italiane. Sul giocatore forte sarebbe arrivato il New Castle, che adesso prepara un altro colpo milionario in Serie A dopo aver strappato in estate al Milan Sandro Tonali.

Atalanta, Ederson corteggiato dal New Castle

Sarà dura trattenere Ederson all’Atalanta anche per la prossima stagione. L’ex Salernitana ha messo a segno ben 5 gol e 1 assist per i compagni in questa prima stagione in nerazzurro, e le sue ottime giocate e il suo rendimento hanno attirato l’attenzione del New Castle, che in questa finestra di mercato si sarebbe informato per un possibile trasferimento.

I magpies che hanno già pescato dalla Serie A, sarebbero in questo momento avanti al Barcellona – altra squadra molto interessata – e alla Juventus, che pare sia rimasta colpita dalle prestazioni del brasiliano classe 1999.

Sky Sport Uk: Ederson a New Castle per rinforzare il centrocampo

L’interessamento del New Castle è stato riportato da Sky Sport Uk nelle scorse ore. Secondo la redazione dell’emittente britannico infatti, i bianconeri starebbero pensando al brasiliano per rinforzare il centrocampo, orfano di Sandro Tonali che ha subito una lunga squalifica a pochi mesi dal suo approdo in Inghilterra.

Le caratteristiche fisiche, ma anche quelle tattiche, avrebbero incantato la dirigenza dei bianconeri che potrebbero trattare con l’Atalanta per una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro (valore attuale secondo Transefrmarkt). Da convincere rimarrebbe il giocatore, che al momento sta vivendo una grande stagione in Italia e non ha mai esternato la volontà di lasciare Bergamo.