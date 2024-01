Colpo Felipe Anderson, gol e spettacolo prima dell’addio | Salto di qualità in Serie A

L’esterno offensivo brasiliano è in procinto di lasciare la Capitale, con una big assoluta del nostro campionato che vuole metterlo sotto contratto facendogli fare il definitivo salto di qualità.

Nel 20esimo turno di Serie A abbiamo avuto l’ennesima conferma che la Lazio è tornata a fare la voce grossa. Dopo aver trionfato nel derby di Coppa Italia con la Roma, gli uomini di Maurizio Sarri hanno vinto la quarta partita di fila in Serie A, riportandosi nuovamente in zona Champions League. Le sconfitte di Bologna, Fiorentina e Napoli infatti hanno fatto guadagnare terreno ai biancocelesti, che al momento si trovano ad una sola lunghezza di svantaggio dal quarto posto occupato dalla Viola.

Nella giornata di ieri il club capitolino come detto ha ottenuto altri tre punti, battendo allo stadio Olimpico il Lecce con un 1-0 preziosissimo. Decisivo il gol al 58esimo minuto del secondo tempo di Felipe Anderson, che dopo aver ricevuto una grande palla da Luis Alberto ha scaricato una mina sotto l’incrocio dei pali.

L’esterno offensivo brasiliano, che in occasione della sfida ai salentini è stato schierato come falso nove, si è reso protagonista oltre che della rete anche di un’altra ottima prestazione. Questa però potrebbe essere una delle ultime con la maglia laziale. Stando ai recenti rumors di calciomercato infatti il suo addio alla Capitale è sempre più vicino. Per lui si prospetta un futuro in una big di Serie A, che gli farebbe fare il definitivo salto di qualità.

Il futuro di Felipe Anderson

Il 30enne brasiliano ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione, ma fino ad ora i discorsi per un possibile prolungamento sono in stand by.

Ecco perché è molto probabile che a giugno l’attaccante sia disponibile ad un trasferimento a parametro zero in un nuovo club. Le ultime indiscrezioni infatti riportano con insistenza l’interesse di un top team italiano, pronto a cogliere al volo la chance di acquistarlo a titolo gratuito.

Il club sul calciatore

Tra le squadre che sembrano essere sulle tracce dell’ala verdeoro, la più accreditata ad oggi è la Juventus, decisa a rinforzare il proprio reparto offensivo per il prossimo anno.

Da tenere d’occhio però anche tutte le altre società sul calciatore, sia in Italia che all’estero, specialmente in Arabia Saudita, dove alcuni club sarebbero pronti ad offrirgli uno stipendio a cifre elevatissime.