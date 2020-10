Il Coronavirus continua inesorabile anche in Serie A, ieri è stata riscontrata la positività di Piotr Zielinski e di un collaboratore del Napoli. Adesso nel massimo campionato italiano si teme l’effetto domino dopo il focolaio nel Genoa. Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport” per evitare ciò il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe chiamato Agnelli per cercare di rinviare la partita, in previsione di nuovi contagi. Al momento però niente rinvio della partita.