Edinson Cavani vuole a tutti i costi l’Atletico Madrid, secondo quanto riporta “As” l’attaccante uruguayano sarebbe disposto pure ad abbassare le pretese pur di giocare nei Colchoneros.

La trattativa in ogni caso non appare semplice, infatti l’arrivo dell’ex rosa dipende dalla partenza di Diego Costa, in caso di addio dell’ex attaccante del Chelsea le cose potrebbero essere sempre più in discesa per Cavani all’Atletico. Al momento rimane una pista complicata.