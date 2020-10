L’emergenza Coronavirus continua inesorabilmente in Italia, si sta entrando sempre di più nella seconda ondata di contagi. Secondo quanto riporta “Il Mattino” un secondo lockdown è escluso, ma non si esclude una progressiva chiusura delle attività commerciali in caso di aumento del numero di contagi. In questo caso i primi a chiudere potrebbero essere i cinema, i teatri, le palestre, poi toccherebbe a barbieri, centri estetici, per finire con bar e ristoranti, in modo tale da bloccare la movida.

Esclusa invece la chiusura delle scuole, che però hanno portato a un notevole aumento di contagi negli ultimi giorni.