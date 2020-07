Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha voluto rassicurare tutti con un post sul suo profilo Instagram in merito alle sue condizioni dopo il trauma cranico. Di seguito le sue parole: “Sto bene, sono a casa. Fortunatamente non è successo niente di grave. Stasera sarò allo stadio per tifare Atalanta, e già da domani tornerò ad allenarmi con i miei compagni. Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in queste ore”. Di seguito il post:

Visualizza questo post su Instagram

Sto bene, sono a casa. Fortunatamente non è successo niente di grave. Stasera sarò allo stadio per tifare @atalantabc, e già da domani tornerò ad allenarmi con i miei compagni. Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in queste ore. LM9

Un post condiviso da Luis Fernando Muriel Fruto (@luisfmuriel9) in data: 14 Lug 2020 alle ore 4:51 PDT