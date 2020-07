In vista di semifinali e finali playoff di Lega Pro, cambia il regolamento visto fino ad ora. Infatti secondo quanto riporta “Tuttoc.com” in caso di parità al termine della gara secca, non passerà quella meglio piazzata in classifica, bensì ci saranno i supplementari e in caso di ulteriore parità i rigori. Queste le regole per i match che vedranno impegnarsi le 4 squadre arrivate in semifinale che si giocheranno un posto in Serie B, ovvero Reggiana, Novara, Bari e Carrarese.