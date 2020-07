Il Foggia continua a sperare nella promozione in Lega Pro. I satanelli, secondo quanto riporta “Calciofoggia.it”, il Ravenna con ogni probabilità non tenterà il ripescaggio, mentre il Rimini sta facendo ricorso al tar per evitare la retrocessione. Il problema del Foggia, come per il Savoia, è la proroga per la messa a norma degli impianti sportivi, anche se le due società stanno cercando di risolvere in tempi brevi quest’ultimo ostacolo per sperare nel ripescaggio.