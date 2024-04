Morte Mattia Giani: l’ambulanza non era presente allo stadio. La ricostruzione

In queste ore il mondo del calcio è a lutto per la morte di Mattia Giani, giocatore 26enne militante nel campionato di Eccellenza toscana. L’atleta ha accusato un malore durante la partita di Eccellenza toscana contro il Lanciotto Campi che si è giocata a Campi Bisenzio. L’edizione online de “La Nazione” ha ricostruito la terribile vicenda.

L’ambulanza non era presente allo stadio comunale di Campi Bisenzio. Il mezzo di soccorso è intervenuto su chiamata solo dopo aver percepito la gravità delle condizioni del giocatore. Il defibrillatore, invece, era regolarmente presente all’interno dell’impianto. I soccorsi al giovane e le prime manovre rianimatorie sono state effettuate immediatamente dal massaggiatore del Castelfiorentino United e da un medico che era presente in tribuna. Il personale dell’ambulanza intervenuta ha proseguito con la rianimazione e ha quindi trasportato in gravi condizioni il ragazzo all’ospedale di Careggi. Il calciatore è poi morto nella mattina di lunedì. Per ricostruire i soccorsi la procura di Firenze aprirà un fascicolo.