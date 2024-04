È morto Mattia Giani: il calciatore colpito da un malore in campo

Non ce l’ha fatta Mattia Giani, 26 anni, il calciatore del Castelfiorentino colto da un malore mentre era in campo. Si è accasciato all’improvviso durante la partita valida per il campionato di calcio di Eccellenza Toscana, girone A, tra Lanciotto Campi.

E’ accaduto allo stadio di Campi Bisenzio, il Castelfiorentino giocava in trasferta. Il giovane è caduto a terra ed è stato subito soccorso, quindi trasferito all’ospedale Careggi di Firenze. Per diversi minuti il suo cuore aveva smesso di battere. Una tragedia che lascia sotto choc il calcio toscano.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli e nella Primavera del Pisa, ha giocato in varie squadre della Toscana, tra cui Cascina, Real Forte Querceta, Tuttocuoio, Grosseto e Ponsacco. Ha indossato anche la maglia del Savona.