Morgana (Vice pres LND) è intervenuto alla trasmissione “Siamo aquile” di Trm. Di seguito le sue parole: «I dilettanti sono le ruote della macchina calcio, guidata dalla Serie A e Serie B. La base del mondo del calcio sta lanciando in questo momento un grido di dolore e deve essere accolto e sostenuto. Cosa penso del Palermo? Per me Palermo significa tanto, è una delle città più belle del mondo. Il virus ci ha vietato di gioire una promozione quasi certa, guadagnata sul campo. Il virus penso ci restituirà un mondo con valori migliori, cercando di ristabilire le giuste priorità. Alla fine penso che in modo o nell’altro il Palermo raggiungerà gli obbiettivi prefissati, quello che ha non glielo può togliere nessuno. Bisogna ridefinire gli organici, qualora il campionato si fermi a tavolino. Dobbiamo avere fiducia e pazienza».