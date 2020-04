Morgana (Vice pres LND) è intervenuto alla trasmissione “Siamo aquile di TRM. Di seguito alcune sue parole: «Rifare la D per il Palermo? Io spero proprio di no, per l’amor di Dio… Io sono ottimista, anche se oggi debbo trasformarlo in realismo. Per adesso aspetterei tranquillamente l’evolversi della situazione. Non ho sentito ne il Presidente Mirri ne il mio amico Sagramola. Sento Argento per un rapporto d’amicizia che ci lega da anni. Il Palermo da quello che so è pronto a tutto. Speriamo dopo il 4 maggio di dare maggiore certezza al nostro sistema».