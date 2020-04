Morgana (Vice pres LND) è intervenuto alla trasmissione “Siamo aquile” di Trm. Di seguito le sue parole: «Il calcio non può essere trattato come gli altri sport, perchè il calcio coinvolge la nazione intera, con più di 40 milioni di tifosi. Se l’Italia del calcio non va ai Mondiali si crea un problema di Stato. Se non ci va la squadra di pallacanestro, non se ne accorge nessuno. Questa è la differenza. Per la Serie D, il problema della ripresa riguarda tutti i gironi. Ribadisco, ritorneremo quanto saremo in condizione di assicurare, a tutti i membri delle società, il massimo livello della sicurezza. Sottoporre tutte le squadre dilettantistiche a tutti questi obblighi prescritti dalla FIGC è assai complicato. Chiediamo immediatamente un contributo serio dal Governo, perchè sostenga questi costi».