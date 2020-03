L’ex patron dell’Inter, Massimo Moratti, potrebbe tornare nel mondo del calcio. Secondo “Il Corriere dello Sport”, Moratti potrebbe acquistare la Cremonese. Il patron Arvedi, industriale nel settore siderurgico, nonostante gli investimenti fatti negli ultimi anni non è riuscito a riportare il club grigiorosso in Serie A ed ora starebbe pensando di passare la mano. Ecco allora spuntare l’ipotesi Moratti, con Massimo pronto ad acquistare le quote di maggioranza della Cremonese affidandone la gestione al figlio Angelo.