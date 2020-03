Bernard Caïazzo, presidente del Saint-Etienne, ha parlato a “France Bleur Loire” a proposito dello stop per il Coronavirus: «Non possiamo giocare fino a quando la curva non viene invertita. Vale a dire in luglio-agosto, nella migliore delle ipotesi il 15 giugno. Tuttavia, dobbiamo finire il campionato a tutti i costi. Anche se ciò significa porre fine all’esercizio in luglio-agosto e riprendere a grandi passi. Senza aiuti dallo Stato, entro sei mesi, la metà dei club professionistici chiederà il fallimento. I cinque principali campionati europei hanno già perso quattro miliardi di euro, il campionato francese tra 500 e 600 milioni».