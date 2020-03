Nonostante in queste ore l’Italia sia messa in ginocchio difronte l’emergenza Coronavirus, arriva una buona notizia che riguarda il calcio. Come riportato da “fantacalcio.it”, il centrocampista Morten Thorsby, dopo aver contratto il coronavirus nelle scorse settimane, si è ristabilito completamente. Lo ha annunciato lui stesso tramite il proprio profilo Instagram: l’immagine della cyclette e il tappetino in giardino con la frase “Sono tornato”. Un sospiro di sollievo almeno per lui, mentre migliaia di persone continuano a combattere contro questo nemico invisibile.