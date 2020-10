Il Coronavirus continua a colpire il mondo del calcio, infatti in Serie B ci sono altri 3 positivi nel Monza.

“L’ A.C. Monza informa che, dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati altri tre casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra.

I tre calciatori sono completamente asintomatici, e come da normative sanitarie in vigore, sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio.

Per tutti gli altri componenti della squadra, che sono risultati negativi ai tamponi, gli allenamenti continueranno come previsto dal protocollo federale”.