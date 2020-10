La Polizia ha intensificato i controlli anticovid nella movida palermitana e già ieri sono fioccate le prime multe.

Infatti secondo quanto riporta “Blogisicilia.it”, a Ballarò un minimarket gestito da una cittadina subsahariana è risultato completamente abusivo, quindi è stata applicata la sanzione di 6mila euro e il sequestro amministrativo.





Invece per un pub di Piazza Rivoluzione è scattata la multa di 2 mila euro per carenze igienico sanitarie e in più una sanzione di 400 euro per il titolare visto che nel locale non si rispettavano le misure di distanziamento.